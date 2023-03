Salesforce-Aktien stiegen nachbörslich in den USA um 14 Prozent. Der US-Softwarekonzern stellt dank der robusten Nachfrage nach seinen Produkten unerwartet starke Umsätze in Aussicht. Der Anbieter etwa der Messaging-App Slack und der Plattform Customer 360 sagte am Mittwoch nach Börsenschluss für das laufende Quartal (per Ende April) Erlöse zwischen 8,16 und 8,18 Milliarden Dollar voraus. Analysten waren bislang im Schnitt von 8,06 Milliarden Dollar ausgegangen. Das Unternehmen will zudem sein Programm zum Aktienrückkauf auf 20 Milliarden Dollar erhöhen.