Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg in den ersten sechs Monaten um 2,5 Prozent auf 284,6 Millionen Franken an. Im zweiten Quartal fiel das Wachstumstempo mit 0,7 Prozent aber etwas ab. Dies liege laut Salt vor allem in höheren Ausgaben aufgrund von Kosteninflation und Werbung zur Unterstützung des Wachstums begründet. Der Reingewinn der Salt-Muttergesellschaft stieg um 3,6 Prozent auf 74,3 Millionen Franken.