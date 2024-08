Neben dem bereits laufenden Sparprogramm habe Salzgitter «zusätzliche kurzfristige Massnahmen zur Ergebnisstabilisierung und Liquiditätssicherung» eingeleitet, teilte der Konkurrent von Thyssenkrupp am Montag in Salzgitter mit. «Neue Investitionen werden auf den Prüfstand gestellt, bei bereits genehmigten Investitionen werden die Auszahlungspläne überarbeitet», kündigte Finanzchefin Birgit Potrafki an. Zudem sei das Unternehmen durch weitere Kostenpositionen gegangen und habe an «verschiedenen Stellen den Rotstift angesetzt». So soll es «strukturelle Anpassungen in den einzelnen Geschäftsbereichen» geben, die derzeit ausgearbeitet würden. Über diese will das Unternehmen zu «gegebener Zeit» berichten.