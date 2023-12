Bankman-Fried wurde letzten Monat wegen Diebstahls von Geldern seiner Kunden der jetzt bankrotten FTX-Kryptowährungsbörse verurteilt. Das «starke öffentliche Interesse» an einer schnellen Lösung ihres Falles gegen den 31-jährigen ehemaligen Milliardär überwiege die Vorteile eines zweiten Prozesses, schrieben die Staatsanwälte in einem Brief, der am Freitagabend (Ortszeit) beim Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde.