«Gegenüber den Initianten der Olympischen Winterspiele in der Schweiz habe ich zugesagt, mich an einem allfälligen Defizit zu beteiligen», teilte Samih Sawiris auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schriftlich mit. Die allfällige Höhe des Anteils und «weitere Details» seien nicht bestimmt, hiess es weiter.