Mit der Einigung ist ein drohender Streik ‌vorerst abgewendet, der die südkoreanische Wirtschaft und die globalen Chip-Lieferketten ​hätte treffen können. Die ​Gewerkschaft teilte ​mit, der geplante 18-tägige Ausstand von ‌fast 48'000 Mitgliedern werde ausgesetzt. Diese sollen nun vom ​22. ​bis ⁠27. Mai über ​die Vereinbarung abstimmen.