Eine vorläufige Einigung im Tarifstreit hat der Aktie von Samsung Electronics am Donnerstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Technologiekonzerns stieg am Vormittag um bis zu 6,5 Prozent.
Mit der Einigung ist ein drohender Streik vorerst abgewendet, der die südkoreanische Wirtschaft und die globalen Chip-Lieferketten hätte treffen können. Die Gewerkschaft teilte mit, der geplante 18-tägige Ausstand von fast 48'000 Mitgliedern werde ausgesetzt. Diese sollen nun vom 22. bis 27. Mai über die Vereinbarung abstimmen.
(Reuters)