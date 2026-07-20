Der südkoreanische Pharmakonzern Samsung Biologics will den Schweizer Auftragsfertiger PolyPeptide für umgerechnet rund 1,8 Milliarden Dollar übernehmen. Samsung Biologics biete den Aktionären 44,31 Franken (54,81 Dollar) je Aktie in bar, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Damit werde der Eigenkapitalwert von PolyPeptide auf 1,46 Milliarden Franken beziffert.
Zugleich legte PolyPeptide Zahlen für das erste Halbjahr vor und konkretisierte den Ausblick. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 41,6 Prozent auf 236,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent und einer Ebitda-Marge im hohen Zehnerprozentbereich.
(Reuters)