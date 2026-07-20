Zugleich legte PolyPeptide Zahlen für das erste Halbjahr ​vor und konkretisierte den Ausblick. ​Der Umsatz stieg ​in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich ‌um 41,6 Prozent auf 236,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr ​2026 ​rechnet das ⁠Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum ​von 25 ⁠bis 30 Prozent und ‌einer Ebitda-Marge im hohen Zehnerprozentbereich.