Der südkoreanische Pharmakonzern Samsung Biologics will den ‌Schweizer Auftragsfertiger ⁠PolyPeptide für umgerechnet rund ⁠1,8 Milliarden Dollar übernehmen. Samsung Biologics biete ‌den Aktionären 44,31 Franken (54,81 ‌Dollar) je Aktie ​in bar, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Damit werde der Eigenkapitalwert von PolyPeptide auf ‌1,46 Milliarden Franken beziffert. 

Zugleich legte PolyPeptide Zahlen für das erste Halbjahr ​vor und konkretisierte den Ausblick. ​Der Umsatz stieg ​in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich ‌um 41,6 Prozent auf 236,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr ​2026 ​rechnet das ⁠Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum ​von 25 ⁠bis 30 Prozent und ‌einer Ebitda-Marge im hohen Zehnerprozentbereich.

(Reuters)