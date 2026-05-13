Samsung sei auf keine ihrer Forderungen eingegangen, kritisierten die Arbeitnehmervertreter. Daher gebe es vorerst keine Pläne für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Dies sei erst nach Vorlage eines «angemessenen Vorschlags» des Unternehmens denkbar. Samsung bedauerte das ‌Scheitern der Gespräche und betonte, ein Worst-Case-Szenario durch einen «aufrichtigen Dialog» mit den Tarifpartnern verhindern zu wollen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Grundgehälter um sieben ​Prozent sowie die Verteilung von 15 Prozent des jährlichen ​operativen Gewinns als Boni für die Beschäftigten.