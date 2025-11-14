Die Preise für 64-Gigabyte- und 96-Gigabyte-Chips seien um mehr als 30 Prozent gestiegen. DDR-Speicherchips werden in Servern, Computern und anderen Geräten eingesetzt und unterstützen die Rechenleistung, indem sie Daten zwischenspeichern und schnelle Datentransfers verwalten.