Grund für den Gewinnsprung sind die stark gestiegenen Preise für Speicherchips. Durch den Bauboom bei Rechenzentren für KI übersteigt die Nachfrage nach diesen Halbleitern das Angebot bei Weitem. Nach Angaben des Branchendienstes TrendForce hat sich der Preis für ⁠Speicherchips vom Typ DDR5 im Jahresvergleich mehr als vervierfacht. Im laufenden Quartal sei mit weiteren Aufschlägen von 55 bis 60 Prozent zu rechnen.