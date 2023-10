Die Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) in Geräten werde 2024 den Appetit auf DRAM-Chips in Premium-Produkten steigern, teilte der weltgrösste Hersteller von Speicherchips und Smartphones am Dienstag mit. Die Nachfrage nach PCs und Mobiltelefonen werde wahrscheinlich von einigen Erneuerungszyklen bei Produkten im nächsten Jahr profitieren.