Der Betriebsgewinn habe sich im vierten Quartal auf den Rekordwert von 20 Billionen Won (rund 11,7 Milliarden Euro) mehr als verdreifacht, teilte der südkoreanische Elektronikriese Samsung am Donnerstag mit.
Technologie
Samsung erwartet Verschärfung der Chip-Knappheit
Samsung Electronics erwartet aufgrund des KI-Booms im laufenden Jahr eine Verschärfung der Chip-Knappheit .
29.01.2026 06:23
Das könnte Sie auch interessieren
Samsung
|Name
|Aktuell
|+/-%
EURFRA
|2'330.00
11:45:53
|-1.69%
-40.00
USDNMS
|256.44
02:00:00
|-0.71%
–
News