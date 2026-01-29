Der Betriebsgewinn habe sich im ​vierten Quartal auf ‌den ‌Rekordwert von 20 Billionen Won (rund 11,7 Milliarden Euro) mehr als verdreifacht, teilte der südkoreanische Elektronikriese Samsung ⁠am Donnerstag mit.

Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf ​93,8 Billionen Won. Samsung warnte ‌jedoch davor, ‍dass die steigenden Preise für Speicherchips ​die Kosten in seinen eigenen Smartphone- und Display-Sparten mit ‌Kunden wie Apple ⁠in die Höhe treiben ‌könnten.