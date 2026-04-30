Samsungs Quartalszahlen haben damit selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage lag der Nettogewinn des Konzerns im Schnitt über 20 Prozent über den Schätzungen der befragten Ökonomen. Die Märkte reagierten positiv auf den Geschäftsbericht: Direkt nach Handelsstart am Donnerstagmorgen Ortszeit stieg der südkoreanische Leitindex Kospi um über 0,7 Prozent an, ehe er wieder etwas fiel.