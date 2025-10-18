Die Gründerfamilie des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung will sich von Aktien im Wert von rund 1,22 Milliarden Dollar (1,73 Billionen Won) trennen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von 17,7 Millionen Aktien oder 0,3 Prozent der Anteile an Samsung sollen Steuerschulden und Kredite beglichen werden, hiess es in einem am späten Freitag bei der Koreanischen Börse eingereichten Antrag.