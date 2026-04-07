Der weltgrösste Speicherchip-Hersteller Samsung rechnet mit einem operativen Gewinn von 57,2 Billionen Won (37,92 Milliarden Dollar), teilte der südkoreanische Konzern am Dienstag mit. Dies entspricht mehr als einer Verachtfachung im Vergleich zu den 6,69 Billionen Won im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten laut LSEG nur mit 40,6 Billionen Won gerechnet. Der Boom bei KI-Rechenzentren habe zu Engpässen bei herkömmlichen Chips für Smartphones und Computer geführt und die Preise nach oben getrieben, hiess es. Der Umsatz soll um 68 Prozent auf 133 Billionen Won steigen.
(Reuters)