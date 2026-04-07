Analysten hatten ​laut LSEG nur mit 40,6 ​Billionen Won ​gerechnet. Der Boom bei KI-Rechenzentren habe zu ‌Engpässen bei herkömmlichen Chips für Smartphones und Computer geführt und die ​Preise ​nach oben getrieben, ⁠hiess es. Der ​Umsatz soll um ⁠68 Prozent auf 133 Billionen ‌Won steigen.