Samsung profitiert von der explodierenden Nachfrage ​nach Speicherchips. Durch den weltweiten Bauboom bei ​Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) kann die Branche den Bedarf derzeit nicht decken. Die Nachfrage erstreckt sich ‌dabei über Hochleistungsspeicher (HBM) hinaus auch auf herkömmliche DRAM- und NAND-Produkte, was die Preise weiter antreibt. Vor einigen Wochen hatte Samsung als weltweit erstes Unternehmen erste Testexemplare der ​neuesten ​HBM-Generation an Kunden ausgeliefert.