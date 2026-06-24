Der Elektronikkonzern wolle eigene Anteilsscheine ⁠im Volumen von umgerechnet rund 51 Milliarden Euro einsammeln, ‌schrieb die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap ‌am Mittwoch unter ​Berufung auf Insider. Die Pläne würden demnächst offiziell bekannt gegeben. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Seine Aktien ‌stiegen an der Börse in Seoul um bis zu zehn Prozent.