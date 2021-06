Die Aktie des südkoreanischen Medienhauses Samsung Publishing - mit dem Elektronikkonzern Samsung hat dieses Unternehmen nichts zu tun - ist auf den höchsten Stand innerhalb eines Monats geklettert. Die Aktie ist im asiatischen Handel um 10 Prozent angestiegen.

Als Grund wird vermutet, dass Tesla-Gründer und Social-Media-Influencer Elon Musk über den Kindersong "Baby Shark" getwittert hat, der auf Youtube viral geht. Der Song ist schon 8,6 Milliarden Mal angesehen worden.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021