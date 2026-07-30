«Der Engpass wird sich 2027 im Vergleich zu diesem ‌Jahr voraussichtlich ⁠weiter zuspitzen und 2028 anhalten», sagte der Chef der Speichersparte von Samsung, Jaejune Kim, am ⁠Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Angetrieben vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) erzielte die Halbleitersparte im zweiten Quartal ‌einen operativen Gewinn von 89,2 Billionen Won (rund 54 ‌Milliarden Euro) - ein Anstieg um mehr ​als das 250-Fache. Sie machte damit auch den Grossteil des Konzerngewinns von 89,5 Billionen Won aus, der höher lag als die Konzernergebnisse der letzten drei Jahre zusammengenommen.