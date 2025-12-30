Für Samsung, den weltgrössten Speicherchip-Hersteller, und die Nummer zwei, SK Hynix, ‌ist China ein wichtiger Produktionsstandort, ⁠insbesondere für herkömmliche Speicherchips. Deren Preise ‌sind aufgrund der Nachfrage von KI-Rechenzentren und eines knappen Angebots zuletzt ‍stark gestiegen. Samsung und SK Hynix lehnten eine Stellungnahme ab. Das US-Handelsministerium und TSMC ​waren für einen Kommentar zunächst nicht zu ‍erreichen.