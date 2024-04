In seinem Ergebnisausblick für die Monate Januar bis März geht der Elektronikkonzern aus Südkorea davon aus, dass sich der operative Gewinn im Jahresvergleich um mehr als das Zehnfache erhöht hat. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde voraussichtlich 6,6 Billionen Won (etwa 4,5 Milliarden Euro) betragen, hiess es am Freitag in einer Börsenmitteilung. Im ersten Quartal des vorigen Jahres waren es 640 Milliarden Won. Die Samsung-Aktie verlor nach einem guten Lauf in den vergangenen Wochen am Freitag 1,4 Prozent.