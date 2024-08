Eine Version hochmoderner sogenannter HBM-Speicher des südkoreanischen Konzerns habe die Funktionstests von Nvidia bestanden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Damit sei der Weg frei, diese Chips in den leistungsfähigsten KI-Prozessoren des Weltmarktführers zu verbauen. Ein entsprechender Liefervertrag solle demnächst abgeschlossen werden. Samsung teilte auf Anfrage lediglich mit, die Tests der neuen Speicherchips verliefen planmässig. Dabei würden die Produkte in Zusammenarbeit mit den Kunden optimiert. Nvidia wollte sich zu dem Thema nicht äussern.