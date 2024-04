Der sozialistische Regierungschef werde in einer TV-Ansprache eine Erklärung dazu abgeben, teilte sein Büro am Montagmorgen mit. Sanchez hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, die Regierungsgeschäfte einige Tage ruhen zu lassen, um über einen Rücktritt nachzudenken. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau. Sanchez wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als von seinen konservativen Gegnern inszeniert. Der 52-Jährige ist seit 2018 Amt. Derzeit leitet er eine von Regionalparteien gestützte Minderheitsregierung. Am Samstag hatten mehr als 10.000 Menschen in Madrid für Amtsverbleib von Sanchez demonstriert.