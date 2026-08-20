Seit Jahresbeginn stehen die Sandoz-Titel 28 Prozent im Plus. Seit der Abspaltung von Novartis beläuft sich der Kursgewinn auf über 200 Prozent. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten lassen derzeit kein weiteres Potenzial mehr erkennen. Der Hersteller von Generika und Biosimilars wird mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber der europäischen Konkurrenz gehandelt.