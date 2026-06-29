Mounjaro/Zepbound von Eli Lilly könnte zwischen 2031 - 2035 den Patentschutz in den USA verlieren, Genaueres sei nicht bekannt, so Fritsche weiter. Eli Lilly werde sicher alles daran setzen, um diesen soweit wie möglich hinauszuzögern. Sandoz habe bis jetzt ein mögliches Szenario für generisches Mounjaro ab 2035 kommuniziert. Der Konsens sehe den Peak der globalen Umsätze 2029 für Mounjaro momentan bei rund 47 Milliarden Dollar.