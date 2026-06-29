Die Aktie von Sandoz steigt am Montag in einem kaum veränderten Gesamtmarkt 1,3 Prozent auf 72,80 Franken. Damit baut der Titel sein Rekordhoch aus. Seit April des letzten Jahres hat sich die Aktie im Wert mehr als verdoppelt.
Wie die Generikaherstellerin am Montag mitteilte, hat die US-Zulassungsbehörde FDA den Zulassungsantrag für die generische Variante für den Wirkstoff Tirzepatid von Eli Lilly akzeptiert. Die beiden Mittel Mounjaro und Zepbound von Eli Lilly werden zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit eingesetzt.
Sollte die FDA die eigentliche Zulassung erteilen, könnte Sandoz nach eigenen Angaben zu den ersten Anbietern eines generischen Tirzepatid-Präparats in den USA gehören. Sandoz sieht GLP-1-Medikamente als wichtigen Wachstumsmarkt. Bisher hatte Sandoz hauptsächlich über eine generische Form von Semaglutid von Novo Nordisk gesprochen.
«Mit der heutigen Ankündigung wird sich dies ändern, obwohl es noch viele Jahre dauern wird, bis generisches Tirzepatid den Markt erreichen wird», schreibt Analyst Urban Fritsche von der Zürcher Kantonalbank.
Mounjaro/Zepbound von Eli Lilly könnte zwischen 2031 - 2035 den Patentschutz in den USA verlieren, Genaueres sei nicht bekannt, so Fritsche weiter. Eli Lilly werde sicher alles daran setzen, um diesen soweit wie möglich hinauszuzögern. Sandoz habe bis jetzt ein mögliches Szenario für generisches Mounjaro ab 2035 kommuniziert. Der Konsens sehe den Peak der globalen Umsätze 2029 für Mounjaro momentan bei rund 47 Milliarden Dollar.
Ob Sandoz als erste Firma einen Zulassungsantrag eingereicht hat, ist auch für Fritsche unklar. Für ihn ist aber zunächst wichtig, dass Sandoz das generische Tirzepatid vollständig intern entwickelt hat. «Dies ist ein sehr positives Signal für den angekündigten Aufbau der eigenen Peptid-Herstellung.»
Die Ankündigung vom Montag werde sicher ein Thema an den kommenden zwei Investoren-Anlässen von Sandoz sein, nämlich am 8. September und am 9./10. November, so Fritsche weiter. Es bestehe die Hoffnung, dass Sandoz zum ersten Mal etwas über erwartete Umsätze für diese Klasse von Generika sagen werde.
Die Aktie von Sandoz kam am 4. Oktober als Abspaltung von Novartis an die Börse. Sie starteten mit einem Kurs von 24 Franken.