Das Debüt an der Schweizer Börse nach der Abspaltung von Novartis im Oktober 2023 kann unter dem Strich als Erfolg verbucht werden. Die Kursavance beträgt 80 Prozent. Dazu ein paar Vergleichswerte: Im gleichen Zeitraum betrug der Gesamtertrag - sprich Kursgewinne und Dividenden - beim SMI 17 Prozent, Novartis kamen auf ein Plus von rund 10 Prozent. Der direkte Sandoz-Konkurrent Teva Pharmaceuticals aus Israel bringt es in Franken umgerechnet auf einen Kursanstieg von 27 Prozent.