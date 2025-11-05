Grund für die Abgaben in dieser Woche sind jedoch keine Zweifel der Investoren, sondern viel eher Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf. Diese könnten zu früh erfolgen. Dafür sprechen die jüngsten Analystenäusserungen. So setzt Morgan Stanley das Kursziel für Sandoz neu 7 Franken höher an, bei 45 Franken, mit der Einstufung «Equal Weight». Und Julius Bär erhöht das Kursziel auf 65 von 58 Franken und belässt die Einstufung auf «Buy».