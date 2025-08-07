Die Zollthematik spielt auch bei der Einschätzung von Vontobel die zentrale Rolle. So sei das Wachstum bei den Biosimilars in Europa positiv ausgefallen, während die USA hinter den Erwartungen zurückblieben sei. Auch mit der bestätigten Prognose zeigt man sich einverstanden. Denn die Produkte von Sandoz seien ja «vorerst» von den Zöllen ausgenommen.