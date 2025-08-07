Insgesamt sei Sandoz ein gutes erstes Halbjahr mit Umsätzen über dem Konsensus gelungen, heisst es bei der ZKB. Auch mit der Guidance zeigt sich die Kantonalbank zufrieden, weist jedoch darauf hin, dass diese «unerwartete Entwicklungen» wie weiter Zölle in den USA ausschliesst.
Die Zollthematik spielt auch bei der Einschätzung von Vontobel die zentrale Rolle. So sei das Wachstum bei den Biosimilars in Europa positiv ausgefallen, während die USA hinter den Erwartungen zurückblieben sei. Auch mit der bestätigten Prognose zeigt man sich einverstanden. Denn die Produkte von Sandoz seien ja «vorerst» von den Zöllen ausgenommen.
Derweil verweist der zuständige RBC-Analyst auf die starke Entwicklung beim EBITDA, der um 20 Prozent anzog. «Beeindruckend» nennt der RBC-Experte diesen Anstieg. Sandoz habe die durchschnittlichen Erwartungen dank einer guten Kostenkontrolle klar übertroffen.
(AWP)