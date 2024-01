Gegen 10.10 Uhr ziehen die Kurse um 2,65 Prozent auf 28,76 Franken an. Am Freitag waren die Titel am Mittag immer stärker unter Druck geraten und hatten sich mit einem Minus von 3,0 Prozent bei 28,02 Franken ins Wochenende verabschiedet. Ihr bisheriges Rekordniveau von 30 Franken Mitte Oktober haben sie allerdings noch nicht wieder erreicht. Vielmehr erweisen sich die Aktien seit ihrem Spin-Off Anfang Oktober als vergleichsweise volatil. Der Gesamtmarkt (SPI) gewinnt am Montag zeitgleich 1,0 Prozent hinzu.