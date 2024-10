Die Einnahmen kletterten in den ersten sechs Monaten um sechs Prozent auf 5,0 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus sieben Prozent betragen. Dabei steuerte das Geschäft mit Generika 3,7 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz bei und blieb damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil. Während die Dynamik im internationalen Geschäft anhielt, fiel die Entwicklung in Europa stabil aus, so Sandoz. Die kleinere Biosimilar-Sparte legte um 28 Prozent auf 1,3 Milliarden zu. Dieses deutlich stärkere Wachstum sei unter anderem der erfolgreichen Markteinführung des Biosimilars Hyrimoz (Entzündungshemmer) sowie der Übernahme des Biosimilars Cimerli von Coherus BioSciences zu verdanken.