Gestützt werden die Titel durch einen positiven Kommentar von JPMorgan verbunden mit einer Kurszielerhöhung. Die Rekordjagd setzt sich damit ungebremst fort. Bis 10.45 Uhr legen Sandoz in einem freundlichen Gesamtmarkt um 3,4 Prozent auf 59,64 Franken zu. Seit Anfang Jahr haben die Aktien bereits gut 60 Prozent gewonnen und notieren auf einem neuen Höchststand seit dem Börsendebut vor gut zwei Jahren.