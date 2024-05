Ziel ist es, den Mix zunehmend auf hochwertige Biosimilars und komplexe Generika zu verlagern, was sich in der Profitabilität niederschlagen sollte, kündigte die Gruppe im vergangenen Sommer beim Investorentag an. So soll laut Sandoz die Kern-EBITDA-Marge in der mittleren Frist auf 24 bis 26 Prozent steigen.