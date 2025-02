Sandoz sei im Segment Biosimilars weltweit und in den wichtigsten Märkten Europas die Nummer eins. Und nun sei die Vermarktung von Pyzchiva «ein wichtiger Schritt zur Erreichung des strategischen Ziels von Sandoz, in den USA Marktführer unter den Anbietern von Biosimilars zu werden», so der Vontobel-Analyst weiter.