So wird Pascal Bouye per 20. August President Generics Manufacturing & Supply und nimmt damit Einsitz in die Konzernleitung. Er folgt auf Glenn Gerecke, der die Konzernleitung verlässt und eine neue Aufgabe im Unternehmen übernimmt. Bouye hat laut der Mitteilung von Sandoz vom Mittwoch über 30 Jahre Erfahrung mit globalen Lieferketten in stark regulierten Bereichen der Konsumgüterindustrie. Er hatte zuvor unter anderem leitende Positionen bei Danone und Mars inne.