Von den beiden Sparten steuerte das Geschäft mit Generika 7,8 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz bei und ist damit zu konstanten Wechselkurse um 2 Prozent gewachsen. Die kleinere Biosimilar-Sparte setzte 3,3 Milliarden um (+13 Prozent) und steuerte damit 30 Prozent zum Konzernumsatz bei. «Ursprünglich war dieser Umsatzanteil erst für 2028 geplant - wir sind also im Plan voraus», stellte Finanzchef Remco Steenbergen während der Medienkonferenz am Mittwoch heraus. CEO Richard Saynor ergänzt, die «30 Prozent waren eher eine Orientierung als eine genaue Zahl.» Letztlich wolle Sandoz diese Entwicklung weiter beschleunigen.