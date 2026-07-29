Laut Sandoz gehört Owozy zu den ersten neuen Semaglutid-Behandlungsoptionen, die in Brasilien zugelassen wurden. Gerade im Generika-Markt ist es wichtig, als einer der ersten Anbieter mit den neuen - zumeist viel günstigeren - Präparaten auf den Markt zu kommen, um in der ersten Lancierungswelle möglichst viele Marktanteile zu sichern.