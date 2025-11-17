Dabei handelt es sich laut Sandoz-Communiqué vom Montag um das erste und einzige von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Natalizumab-Biosimilar zur Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose (MS).Tyruko wurde von Polpharma Biologics entwickelt und ist von der FDA als Monotherapie zur Behandlung aller Indikationen zugelassen, die vom Referenzarzneimittel Tysabri (Natalizumab) von Biogen abgedeckt werden, einschliesslich schubförmiger Formen von MS und Morbus Crohn bei Erwachsenen.
Sandoz hatte laut Mitteilung 2019 eine globale Vermarktungsvereinbarung für das Biosimilar Natalizumab abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung bleibt Polpharma Biologics für die Entwicklung des Arzneimittels, die Herstellung und die Lieferung des Wirkstoffs verantwortlich. Durch eine exklusive globale Lizenz hat Sandoz die Rechte zur Vermarktung und zum Vertrieb in allen Märkten. Neben den USA ist Tyruko auch in 14 europäischen Ländern erhältlich.
Tyruko werde voraussichtlich einen wichtigen Beitrag zur Wachstumsstrategie von Sandoz leisten. Die Einführung des Mittels baue auf der breiten Präsenz von Sandoz im Bereich Neurologie in den USA auf.
(AWP)