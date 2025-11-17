Dabei handelt es sich laut Sandoz-Communiqué vom Montag um das erste und einzige von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Natalizumab-Biosimilar zur Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose (MS).Tyruko wurde von Polpharma Biologics entwickelt und ist von der FDA als Monotherapie zur Behandlung aller Indikationen zugelassen, die vom Referenzarzneimittel Tysabri (Natalizumab) von Biogen abgedeckt werden, einschliesslich schubförmiger Formen von MS und Morbus Crohn bei Erwachsenen.