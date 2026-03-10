Der Schritt soll die Verantwortlichkeiten im Biosimilargeschäft klar bündeln und Entscheidungsprozesse beschleunigen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Geleitet werde die Einheit «Biosimilar Development, Manufacturing & Supply» von Armin Metzger, der am 1. April 2026 von Ferring zu Sandoz stösst. Metzger wird auch Mitglied der Konzernleitung.