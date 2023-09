Saynor will die Biosimilar-Pipeline von Sandoz auffüllen. Aktuell habe das Unternehmen 25 Biologika in der Entwicklung, sagte der Brite, der die Novartis-Sparte seit 2019 leitet. «Ich werde glücklicher sein, wenn es über 30 sind.» Acht Biosimlars vertreibt Sandoz bereits, in den nächsten zwei Jahren sollen fünf weitere auf den Markt gebracht werden. Neue Biosimilars in Europa und die USA, wo zahlreiche biologisch hergestellte Milliardenmedikamenten ihren Patentschutz verlieren werden, sieht der 56-Jährige als Schlüssel zur Erreichung der Wachstums- und Rentabilitätsziele. Das bestehende Produktions- und Vertriebsnetz könne die zu erwarteten neuen Präparate bewältigen, so dass der Umsatz schneller wachsen werde als die Kosten, sagte der Sandoz-Chef. «Was auch immer wir auf den Markt bringen, es wird sich positiv auf unser Geschäft auswirken.»