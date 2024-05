Das Management von Sandoz hat in den ersten sechs Monaten nach der Abspaltung alle seine Versprechen gehalten, die wichtigsten Meilensteine wurden erreicht. Darüber hinaus treibt die Gruppe ihre Netzwerkoptimierung mit einer neuen Antibiotika-Produktionsanlage voran, welche die Kapazität für diese lebenswichtigen Medikamente um 20 Prozent erhöhen wird. Damit wird Sandoz zum einzigen grossen, verbliebenen vertikal integrierten Produktionsnetzwerk für Penicilline in Europa. Die Stifel-Experten halten am Rating «Kaufen» und einem Kursziel von 42 Franken fest. Das ergibt beim Titel ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent.