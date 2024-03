Für den Morgan-Stanley-Analysten wirft etwa die Absatzentwicklung des Humira-Biosimilars in den USA im vierten Quartal Fragen auf. Er schliesst nicht aus, dass in den Absatzkanälen Lagerbestände aufgebaut worden sind. Das wiederum könnte sich in den kommenden Quartalen rächen. Auch dass die operative Kernmarge im vergangenen Jahr am ganz unteren Ende der firmeneigenen Zielspanne ausgefallen ist, gefällt ihm nicht.