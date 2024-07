Die Generika-Spezialistin Sandoz hat in den USA die Zulassung für das Biosimilar Pyzchiva (Ustekinumab-ttwe) erhalten. Das von Samsung Bioepis entwickelte Präparat wird von Sandoz in den USA vermarktet werden. Das Mittel werde voraussichtlich zur ersten Welle von Ustekinumab-Biosimilars gehören, die in den USA eingeführt werden, teilte Sandoz weiter mit. Die Lancierung sei für Februar 2025 geplant. Dies geschehe in Übereinstimmung mit einer bereits angekündigten Einigung zwischen Samsung Bioepis und Janssen Biotech.