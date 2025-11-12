Eine entsprechende exklusive globale Lizenzvereinbarung mit Ausnahme bestimmter Länder in Asien wurde unterzeichnet. EirGenix bleibe für Entwicklung, Herstellung und Lieferung verantwortlich, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Vereinbarung sieht eine Gesamtgegenleistung von bis zu 152 Millionen US-Dollar vor, einschliesslich einer Vorauszahlung und umsatzabhängigen Meilensteinzahlungen.
Pertuzumab dient der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium und von metastasiertem Brustkrebs. Der Markt für Referenzarzneimittel habe einen geschätzten weltweiten Umsatz von 4,1 Milliarden Dollar. Pertuzumab soll in Kombination mit anderen Therapien eingesetzt werden und ist den Angaben nach komplementär zu den von Sandoz geplanten Biosimilars Trastuzumab und Trastuzumab Deruxtecan.
