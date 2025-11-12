Pertuzumab dient der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium und von metastasiertem Brustkrebs. Der Markt für Referenzarzneimittel habe einen geschätzten weltweiten Umsatz von 4,1 Milliarden Dollar. Pertuzumab soll in Kombination mit anderen Therapien eingesetzt werden und ist den Angaben nach komplementär zu den von Sandoz geplanten Biosimilars Trastuzumab und Trastuzumab Deruxtecan.