Das neue Zentrum ist vollständig in das Entwicklungsnetzwerk integriert, zu dem bioanalytische und Bioassay-Labore in Holzkirchen, Deutschland, sowie die Geräteentwicklung in Cambridge, Grossbritannien, gehören. Dieses soll die Entwicklung eigener Biosimilars stärken und ist Teil eines Investitionsprogramms von über 1,1 Milliarden US-Dollar in Slowenien, wie das Unternehmen Sandoz am Mittwoch mitteilte.