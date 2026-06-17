Die digital integrierte Anlage von Sandoz kostete 99 Millionen US-Dollar, umfasst rund 10'000 Quadratmeter und beschäftigt mehr als 200 Wissenschaftler. Es unterstützt die gesamte Wirkstoff- und Arzneimittelentwicklung mithilfe fortschrittlicher Analytik und Datenwissenschaft.
Das neue Zentrum ist vollständig in das Entwicklungsnetzwerk integriert, zu dem bioanalytische und Bioassay-Labore in Holzkirchen, Deutschland, sowie die Geräteentwicklung in Cambridge, Grossbritannien, gehören. Dieses soll die Entwicklung eigener Biosimilars stärken und ist Teil eines Investitionsprogramms von über 1,1 Milliarden US-Dollar in Slowenien, wie das Unternehmen Sandoz am Mittwoch mitteilte.
(AWP)