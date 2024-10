Weitere Aufschlüsse erhofft man sich vom Management selbst. Sandoz berichtet am 30. Oktober über die Geschäfte in den ersten neun Monaten. Im März folgt die Berichterstattung zum Gesamtjahr 2024. An diesen Daten wird das Management Stoff für neue Einschätzungen liefern - und aufzeigen, ob das Unternehmen effektiv so stark wie erwartet wächst.