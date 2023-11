In der Anlage in Kundls soll Penicillin hergestellt werden. Mit dem Werk verfügt Sandoz über das einzige verbleibende grosse Produktionsnetzwerk für Penicilline in Europa. Die 150-Millionen-Euro-Investition in Kundl, an der sich auch die österreichische Bundesregierung mit 50 Millionen Euro beteiligte, stellt den Angaben zufolge eine bedeutende Modernisierung der Penicillin-Produktion dar.