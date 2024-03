Steenbergen wiederum wird sich mit der Ernennung zum künftigen Finanzchef an der kommenden Generalversammlung am 30. April 2024 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen, wie aus einem Communiqué vom Dienstag hervorgeht. Mit seinem Amtsantritt am 1. Juli werde er zudem Mitglied der Geschäftsleitung.