Damit steige die Summe der geplanten und laufenden Investitionen des Unternehmens in dem Land bis 2029 auf über 1,1 Milliarden Dollar. Neben Brnik investiert Sandoz auch Geld in ein Produktionszentrum für Biosimilar-Wirkstoffe in Lendava und ein Biosimilar-Entwicklungszentrum in Ljubljana.