Die Ankündigung den französischen Standort Toulouse auszubauen erfolgte am Montag am Investitionsgipfel «Choose France» in Versailles. Mit dem zusätzlichen Geld will Sandoz die Produktionskapazitäten von Sandoz Biologics France stärken. Der Standort ist auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars spezialisiert und soll bis 2034 ausgebaut werden.