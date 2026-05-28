Zu grosse Abhängigkeit

In dem Communiqué warnt Sandoz-Chef Richard Saynor davor, dass Europa abhängig von ausländischen Lieferketten werde und dadurch im Krisenfall nicht mehr in der Lage sein könnte, die eigene Bevölkerung zuverlässig mit Antibiotika zu versorgen. Aus seiner Sicht ist die Sicherung der Antibiotikaversorgung daher nicht nur eine Frage der Gesundheitspolitik, sondern auch der wirtschaftlichen Sicherheit und der strategischen Handelspolitik Europas